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    "Сумгайыт" разгромил "Габалу" в матче 7-го раунда Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 10 октября, 2026
    • 21:52
    Сумгайыт разгромил Габалу в матче 7-го раунда Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    "Сумгайыт" одержал разгромную победу над "Габалой" в матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась победой хозяев по счетом 4:1.

    В составе победителей забитыми мячами отметились Мамади Бангре (6), Исса Сулиман (9), Роналдо Васкез (29) и Лукас Блек (67), гол престижа "Габалы" забил Шахин Шахнияров (25).

    Победа стала для "Сумгайыта" первой в текущем сезоне, клуб увеличил количество очков до 5 и поднялся на 8-е место в турнирной таблице, у "Габалы" 4 очка и 10-я позиция.

    В первом матче дня "Зиря" дома сыграла вничью с "Шамахы" - 1:1.

    В предыдущих играх тура накануне гянджинский "Кяпяз" одержал победу над "Араз-Нахчываном" (2:0), а "Нефтчи" и "Сабах" в бакинском дерби согласились на безголевую ничью.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Сумгайыт ФК Габала
    "Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlib
    44 - Tezliklə
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