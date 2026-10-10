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    "Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2026
    • 21:36
    Sumqayıt VII turda Qəbələyə qalib gəlib

    "Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının VII turunda "Qəbələ"yə qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, meydan sahibləri "SOCAR Polymer Arena"da baş tutan görüşdə rəqibini 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Sumqayıt"dan Mamadi Banqre (6), İssa Suliman (9), Ronaldo Vaskez (29) və Lukas Blek (67), qonaqlardan isə Şahin Şahniyarov (25) fərqlənib.

    Bu nəticədən sonra "Sumqayıt" turnir cədvəlində 5 xalla 8-ci, "Qəbələ" 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.

    Günün ilk matçında "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib - 1:1.

    Xatırladaq ki, turun ötən gün baş tutan matçlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı isə qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

    Misli Premyer Liqası Sumqayıt FK Qəbələ FK
    "Сумгайыт" разгромил "Габалу" в матче 7-го раунда Премьер-лиги Азербайджана по футболу
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