"Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlib
Futbol
- 10 oktyabr, 2026
- 21:36
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının VII turunda "Qəbələ"yə qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, meydan sahibləri "SOCAR Polymer Arena"da baş tutan görüşdə rəqibini 4:1 hesabı ilə məğlub edib.
"Sumqayıt"dan Mamadi Banqre (6), İssa Suliman (9), Ronaldo Vaskez (29) və Lukas Blek (67), qonaqlardan isə Şahin Şahniyarov (25) fərqlənib.
Bu nəticədən sonra "Sumqayıt" turnir cədvəlində 5 xalla 8-ci, "Qəbələ" 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.
Günün ilk matçında "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib - 1:1.
Xatırladaq ki, turun ötən gün baş tutan matçlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı isə qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
Son xəbərlər
22:57
Trampın Ukraynada yeni prezidenti təklifinə Kiyevdən cavab verilibDigər ölkələr
22:38
Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıbDigər ölkələr
22:18
Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirikXarici siyasət
21:54
Foto
Cüdo üzrə dünya çempionatının bayrağı Qazaxıstana təhvil verilibFərdi
21:50
SEPAH: Hörmüz boğazından icazəsiz keçən neft tankeri minaya düşübRegion
21:37
Tramp: Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıbDigər ölkələr
21:36
"Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlibFutbol
21:22
Kiyev sakinlərinə su və qida ehtiyatı toplamaq barədə xəbərdarlıq edilibDigər ölkələr
21:10