Баку официально передал флаг IJW Астане

На чемпионате мира по дзюдо в Баку флаг Международной федерации дзюдо (IJW) был официально передан Казахстану, где в 2027 году пройдет мировое первенство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана.

В церемонии, организованной в Национальной арене гимнастики, приняли участие вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли, генеральный секретарь IJW Лиза Аллан и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

Флаг IJW был спущен с флагштока на арене и доставлен на главную сцену. Э. Мамедли передал флаг Л. Аллан, а та, в свою очередь, вручила его К. Есекееву. Таким образом, право принимать соревнования символически перешло от Баку к Астане.

Напомним, что азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в Баку рекордные семь медалей (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые).