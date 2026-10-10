Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Баку официально передал флаг IJW Астане

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 22:39
    Баку официально передал флаг IJW Астане

    На чемпионате мира по дзюдо в Баку флаг Международной федерации дзюдо (IJW) был официально передан Казахстану, где в 2027 году пройдет мировое первенство.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана.

    В церемонии, организованной в Национальной арене гимнастики, приняли участие вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли, генеральный секретарь IJW Лиза Аллан и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

    Флаг IJW был спущен с флагштока на арене и доставлен на главную сцену. Э. Мамедли передал флаг Л. Аллан, а та, в свою очередь, вручила его К. Есекееву. Таким образом, право принимать соревнования символически перешло от Баку к Астане.

    Напомним, что азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в Баку рекордные семь медалей (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые).

    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Баку официально передал флаг IJW Астане
    Эльнур Мамедли Федерация дзюдо Азербайджана Международная федерация дзюдо
    Фото
    Cüdo üzrə dünya çempionatının bayrağı Qazaxıstana təhvil verilib
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    Baku officially hands over IJF flag to Astana
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