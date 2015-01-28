​Президент Азербайджана принял министра экономики и финансов Ирана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 28 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Исламской Республики Иран Али Тайебниа. Как отмечает Report, глава государства выразил уверенность в том, что визит делегации во главе с министром Али Тайебниа в Азербайджан будет успешным и важным с точки зрения определения перспектив дальнейшего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что есть хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в экономической сфере.

С удовлетворением вспомнив визит президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Азербайджан, глава государства отметил значение проведенного в рамках визита бизнес-форума с участием предпринимателей двух стран, и расценил прозвучавшие на форуме мысли как выражение взаимного интереса к сотрудничеству в экономической сфере.

Министр Али Тайебниа передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Он подчеркнул, что благодаря усилиям президентов Азербайджана и Ирана развитие наших двусторонних отношений вступило в новый этап. Иранский министр отметил, что вместе с азербайджанскими коллегами приложит все усилия, направленные на дальнейшее расширение наших двусторонних связей в различных областях.

Глава государства выразил признательность за приветствие президента Хасана Роухани и просил передать его приветствия главе Иранского государства.



