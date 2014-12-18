​Президент Азербайджана принял генерального секретаря Социалистического интернационала

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Социалистического интернационала Луиса Аялу.

Как сообщает Report, генсек Социалистического интернационала Луис Аяла выразил удовлетворение своим визитом в нашу страну для участия в 25-летней юбилейной конференции Социал-демократической партии Азербайджана. Он сказал, что большие процессы развития, произошедшие в нашей стране за минувший после его визита в Азербайджан период, произвели на него глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев рассказал о достигнутых успехах, связанных с развитием всех сфер в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив международного сотрудничества.