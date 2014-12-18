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    ​Президент Азербайджана принял генерального секретаря Социалистического интернационала

    Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив международного сотрудничества

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Социалистического интернационала Луиса Аялу.

    Как сообщает Report, генсек Социалистического интернационала Луис Аяла выразил удовлетворение своим визитом в нашу страну для участия в 25-летней юбилейной конференции Социал-демократической партии Азербайджана. Он сказал, что большие процессы развития, произошедшие в нашей стране за минувший после его визита в Азербайджан период, произвели на него глубокое впечатление.

    Президент Ильхам Алиев рассказал о достигнутых успехах, связанных с развитием всех сфер в Азербайджане.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив международного сотрудничества.

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