Президент Азербайджана принял делегацию во главе со спецпредставителем Евроcоюза

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 февраля принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Ставросом Ламбринидисом. Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, отмечено значение расширения этих связей в различных сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с состоянием и перспективами нашего сотрудничества в области экономики, энергетики, транспорта, прав человека, демократии и в других сферах.