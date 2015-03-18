​Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром иностранных дел Судана

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Судана Али Ахмедом Карти.

Как сообщает Report, глава государства выразил надежду на то, что визит в Азербайджан делегации во главе с министром иностранных дел Судана Али Ахмедом Карти будет продуктивным и предоставит хорошую возможность для дальнейшего развития дружественных связей между двумя странами. Высоко оценив существующие между двумя странами партнерские связи и успешное сотрудничество в рамках международных организаций, глава государства коснулся армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, выразил признательность за справедливую позицию Судана в урегулировании конфликта, а также в признании Ходжалинской трагедии как акта геноцида.

Министр Али Ахмед Карти передал главе государства приветствия президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира.

Он сказал, что стал свидетелем стремительных процессов развития, произошедших в Азербайджане за период, прошедший после его визита в нашу страну, и поздравил главу государства с достигнутыми успехами.

Отметив значение сотрудничества в рамках международных организаций, министр еще раз подчеркнул, что справедливая позиция его страны в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта останется неизменной.

На встрече были отмечены двусторонние связи между нашими странами, сотрудничество в экономической сфере, в том числе в энергетическом секторе, и значение проведения обмена опытом в этой области.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Омара Хасана Ахмеда аль-Башира и просил передать его приветствия главе государства Судана.