Президент Азербайджана принимает участие в саммите Европейского политического сообщества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.

1 июня в столице Молдовы Кишиневе открылся 2-ой саммит Европейского политического сообщества.

Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Открыла саммит президент Республики Молдова Майя Санду.

12:55

1 июня в столице Молдовы Кишиневе проходит церемония открытия 2-го Саммита Европейского политического сообщества. В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает командированный в Молдову сотрудник Report, президент Республики Молдова Майя Санду приветствовала президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.

В нем принимают участие главы более чем 40 государств, а также президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Метсола и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Мероприятие проходит в местечке Бульбоака в 35 км от Кишинева в замке Мими.

Европейское политическое сообщество является платформой политической координации между странами континента. Целью сообщества является развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепление безопасности, стабильности и благополучия европейского континента.

Напомним, что первый Саммит Европейского политического сообщества прошел в столице Чехии Праге в октябре прошлого года.