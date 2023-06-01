О нас

Президент Азербайджана принимает участие в саммите Европейского политического сообщества

Президент Азербайджана принимает участие в саммите Европейского политического сообщества Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 14:05
Президент Азербайджана принимает участие в саммите Европейского политического сообщества

1 июня в столице Молдовы Кишиневе открылся 2-ой саммит Европейского политического сообщества.

Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Открыла саммит президент Республики Молдова Майя Санду.

12:55

1 июня в столице Молдовы Кишиневе проходит церемония открытия 2-го Саммита Европейского политического сообщества. В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает командированный в Молдову сотрудник Report, президент Республики Молдова Майя Санду приветствовала президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.

В нем принимают участие главы более чем 40 государств, а также президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Метсола и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Мероприятие проходит в местечке Бульбоака в 35 км от Кишинева в замке Мими.

Европейское политическое сообщество является платформой политической координации между странами континента. Целью сообщества является развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепление безопасности, стабильности и благополучия европейского континента.

Напомним, что первый Саммит Европейского политического сообщества прошел в столице Чехии Праге в октябре прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President attending European Political Community Summit
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə toplantısında iştirak edir - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi