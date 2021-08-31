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Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу

Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия независимости этой страны.
Внешняя политика
31 августа 2021 г. 14:53
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия независимости этой страны.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины независимости братской Республики Узбекистан.

Нас, как братское государство, очень радуют социально-экономический прогресс в Узбекистане и значительные достижения, завоеванные в других сферах за минувший период под Вашим мудрым руководством.

Нынешнее состояние азербайджано-узбекских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, вызывает удовлетворение. Эти отношения характеризуются высоким уровнем развития наших политических, экономических и культурных связей.

Уверен, что предпринимаемые нами совместные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить благу наших народов.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю братской Республике Узбекистан – постоянного спокойствия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates Uzbek counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Özbəkistan Prezidentini təbrik edib

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