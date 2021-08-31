Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия независимости этой страны.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины независимости братской Республики Узбекистан.
Нас, как братское государство, очень радуют социально-экономический прогресс в Узбекистане и значительные достижения, завоеванные в других сферах за минувший период под Вашим мудрым руководством.
Нынешнее состояние азербайджано-узбекских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, вызывает удовлетворение. Эти отношения характеризуются высоким уровнем развития наших политических, экономических и культурных связей.
Уверен, что предпринимаемые нами совместные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить благу наших народов.
В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю братской Республике Узбекистан – постоянного спокойствия и процветания".