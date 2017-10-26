Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Азербайджан и Туркменистан связывают исторически сформировавшиеся отношения дружбы и добрососедства. Убежден, что межгосударственные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, построенные на столь прочной основе, и впредь будут служить интересам наших народов.

В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и прогресса".