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    Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу

    Письмо направлено по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

    Азербайджан и Туркменистан связывают исторически сформировавшиеся отношения дружбы и добрососедства. Убежден, что межгосударственные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, построенные на столь прочной основе, и впредь будут служить интересам наших народов.

    В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и прогресса".

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