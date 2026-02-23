Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана поздравил султана Брунея

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 11:29
    Президент Азербайджана поздравил султана Брунея

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится: "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Бруней-Даруссалама.

    Нынешний уровень азербайджано-брунейских отношений, построенных на дружбе и взаимном уважении, вызывает удовлетворение. Верю, что в интересах наших дружественных народов мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Бруней-Даруссаламу – постоянного благополучия и процветания".

    Azərbaycan Prezidenti Bruney Sultanını təbrik edib
