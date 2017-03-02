Президент Азербайджана направил поздравление болгарскому коллеге

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Румену Радеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Болгария.
Азербайджан и Болгарию объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество являются одними из факторов, обусловливающих динамичное развитие двусторонних отношений.
Верю, что азербайджано-болгарская дружба и сотрудничество и дальше будут всесторонне и последовательно развиваться и укрепляться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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