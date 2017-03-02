Президент Азербайджана направил поздравление болгарскому коллеге

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Румену Радеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Болгария.

Азербайджан и Болгарию объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество являются одними из факторов, обусловливающих динамичное развитие двусторонних отношений.

Верю, что азербайджано-болгарская дружба и сотрудничество и дальше будут всесторонне и последовательно развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и процветания".