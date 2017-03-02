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    Президент Азербайджана направил поздравление болгарскому коллеге

    Ильхам Алиев поздравил Румена Радева по случаю национального праздника Республики Болгария

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Румену Радеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Болгария.

    Азербайджан и Болгарию объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество являются одними из факторов, обусловливающих динамичное развитие двусторонних отношений.

    Верю, что азербайджано-болгарская дружба и сотрудничество и дальше будут всесторонне и последовательно развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и процветания".

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