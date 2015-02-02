​Президент Азербайджана направил поздравительные письма премьер-министру Греции и президенту Италии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Греции Алексису Ципрасу. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с победой возглавляемой Вами коалиции на состоявшихся в Вашей стране парламентских выборах и избранием на пост премьер-министра Греческой Республики.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути расширения азербайджано-греческих связей, дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими народами, развития нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Греции".

Кроме того, глава государства направил поздравительное письмо президенту Италии Серджио Маттарелле. В письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Итальянской Республики.

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Политические контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере, многогранные культурные связи являются характерными особенностями азербайджано-итальянских отношений.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, соединяющих наши страны и народы, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Италии".