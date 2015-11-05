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    ​Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Грузии

    Главу государства встретили высокопоставленные представители грузинского государства и правительства

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ 5 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Грузию.

    Как сообщает Report, в Тбилисском международном аэропорту, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен отряд почетного караула.

    Президента Азербайджана встретили высокопоставленные представители грузинского государства и правительства. 

    Затем президент Ильхам Алиев посетил установленный в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Тбилиси памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил венок. 

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Грузию посетил Мемориал героев в Тбилиси. Здесь в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президент Ильхам Алиев возложил венок к Мемориалу героев. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.

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