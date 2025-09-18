Президент Азербайджана наградил Гэри Джонса орденом "Шохрат"
18 сентября, 2025
16:28
Региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джонс Роберт Гэри награжден орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, он удостоен этой награды за особые заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана.
