    Президент Азербайджана наградил Гэри Джонса орденом "Шохрат"

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 16:28
    Президент Азербайджана наградил Гэри Джонса орденом Шохрат

    Региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джонс Роберт Гэри награжден орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, он удостоен этой награды за особые заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана.

    Qəri Robert Counzu "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib
    Gary Jones awarded Shohrat Order

