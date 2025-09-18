İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Counz Robert Qəri "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:22
    Counz Robert Qəri Şöhrət ordeni ilə təltif edilib

    BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Counz Robert Qəri "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla o, bu mükafata Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə layiq görülüb.

    Президент Азербайджана наградил Гэри Джонса орденом "Шохрат"
    Gary Jones awarded Shohrat Order

