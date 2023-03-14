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Президент Азербайджана: Мы увеличиваем экспорт газа в Европу

Президент Азербайджана: Мы увеличиваем экспорт газа в Европу Мы увеличиваем экспорт газа на европейское пространство. Если в 2021 году мы экспортировали в Европу 8 миллиардов кубометров газа, то в нынешнем году эта цифра достигнет где-то 12 миллиардов кубометров газа.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 18:04
Президент Азербайджана: Мы увеличиваем экспорт газа в Европу

Мы увеличиваем экспорт газа на европейское пространство. Если в 2021 году мы экспортировали в Европу 8 миллиардов кубометров газа, то в нынешнем году эта цифра достигнет где-то 12 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с Канцлером Германии Олафом Шольцем.

Подчеркнув, что этот показатель составляет половину от общего экспорта азербайджанского газа, глава государства отметил: "В предстоящие годы мы хотели бы расширить географию нашего экспорта в Европе".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We are increasing gas exports to Europe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Avropa məkanına qaz ixracatımızı artırırıq"

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