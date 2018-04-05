Президент Азербайджана: Мы признательны Движению Неприсоединения за поддержку нашей территориальной целостности

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Более полувека Движение неприсоединения продвигает принципы гуманизма, основывает свою работу на принципе территориальной целостности всех стран".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

И. Алиев отметил, что поддержка Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества (ОИС) была очень важна для Азербайджана при избрании в непостоянные члены Совбеза ООН.

"Вместе мы можем достичь многого", - отметил президент.

Выступая, он напомнил, что Азербайджан на себе испытал агрессию, и более 25 лет территории страны оккупированы Арменией, более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Армяне учинили геноцид в Ходжалы против азербайджанцев. Мы сегодня намерены адресовать наши вопросы членам Движения, чтобы они выразили свою позицию по поводу этого геноцида", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что несмотря на резолюции международных организаций, территории Азербайджана так и остаются оккупированными.

"Мы признательны Движению Неприсоединения за то, что они поддерживают и признают территориальную целостность Азербайджана", - заявил президент.