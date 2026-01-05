Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:25
    С приходом к власти администрации Трампа ситуация кардинально изменилась. Сейчас американо-азербайджанские отношения вышли на новый уровень, и мы, разумеется, ожидаем, что Конгресс отменит эту несправедливую, устаревшую поправку, которая сегодня выглядит совершенно абсурдной.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января.

    Отметив, что сегодня через территорию Азербайджана в Армению из разных мест идут грузы, дороги открыты, и даже азербайджанские нефтепродукты экспортируются в Армению, глава государства сказал: "Если формальной причиной принятия 907-й поправки была блокада, то сегодня ее нет. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что администрация Трампа, используя свои возможности, сможет убедить членов Конгресса, особенно членов Республиканской партии, в необходимости полной отмены этой поправки. И у нас есть достаточно оснований на это надеяться".

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

