İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

    Xarici siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:23
    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

    Tramp administrasiyasının hakimiyyətə gəlməsi ilə vəziyyət tamamilə dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907-ci düzəlişin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı suala cavabında bildirib.

    "İndi Amerika-Azərbaycan münasibətləri yeni səviyyəyə qalxıb və biz gözləyirik ki, Konqres bu ədalətsiz, keçmişdən qalan, bu gün tamamilə absurd sayılan düzəlişi aradan qaldıracaq", - İlham Əliyev qeyd edib.

    Bu gün Azərbaycan ərazisindən Ermənistana müxtəlif yerlərdən yüklərin getdiyini, yolların açıldığını və hətta Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixrac edildiyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı deyib: "Əgər 907-ci düzəlişin formal səbəbi blokada idisə, bu gün bu yoxdur. Ona görə əlbəttə, biz gözləyirik ki, Tramp administrasiyası öz imkanlarından istifadə edərək Konqres üzvlərini, xüsusilə Respublikaçılar partiyasının üzvlərini inandıra biləcək ki, bu düzəliş tamamilə aradan qaldırılmalıdır və buna ümid etmək üçün bizim kifayət qədər səbəblərimiz var".

    İlham Əliyev 907-ci düzəliş müsahibə
    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Son xəbərlər

    21:42

    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    21:39

    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:33

    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Xarici siyasət
    21:29

    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    21:27

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    21:25

    Prezident: Böyük əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri də Çinlə strateji tərəfdaşlığımızdır

    Xarici siyasət
    21:25

    Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəm

    Xarici siyasət
    21:25

    Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilib

    Digər ölkələr
    21:23

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti