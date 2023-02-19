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Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха

Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.
Внешняя политика
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха

Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян - покинет нашу территорию", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Qarabağın erməni icmasının nümayəndələri ilə praktiki kommunikasiyalara başlamağa hazırıq"

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