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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Казахстана в нашей стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Казахстана в нашей стране 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в нашей стране Алима Байеля.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Казахстана в нашей стране

29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в нашей стране Алима Байеля.

Как сообщает Report, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что между нашими странами осуществляется активное сотрудничество, глава государства подчеркнул, что его визит в Казахстан и визит президента Казахстана в Азербайджан придали импульс расширению связей.

Заявив, что дружественные и братские отношения между нашими народами имеют давнюю историю, президент Ильхам Алиев сказал, что две страны всегда проявляли взаимную поддержку. Он отметил, что сегодня этот фактор имеет большое значение для углубления сотрудничества в бассейне Каспийского моря и других сферах.

Подчеркнув, что в настоящее время между Азербайджаном и Казахстаном ведутся активные переговоры по увеличению товарооборота и объемов перевозок, глава государства сказал, что транспортно-логистическая сфера является одним из основных направлений наших экономических связей, и довел до внимания, что реализуемые совместные инфраструктурные проекты создают хорошую возможность для расширения объемов грузоперевозок. В то же время президент Азербайджана отметил важность использования возможностей судостроительных предприятий. Глава государства подчеркнул значение начавшейся некоторое время назад транспортировки нефти из Казахстана через территорию Азербайджана, отметив, что это внесло важный вклад в расширение сотрудничества в энергетической сфере. Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Отметив, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане, Алим Байель заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Посол выразил почтение в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и поздравил главу государства и азербайджанский народ с Днем независимости.

Алим Байель подчеркнул, что приоритетом в расширении двусторонних связей являются развитие взаимодействия в торгово-экономической сфере и реализация проектов, имеющих большое геоэкономическое значение для наших стран, а также других регионов. В этом контексте он отметил развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, прокладку фибер-оптической линии связи по дну Каспийского моря, диверсификацию экспорта казахстанской нефти.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Казахстан эффективно сотрудничают в международных организациях, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Qazaxıstanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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