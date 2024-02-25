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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 09:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю его 70-летнего юбилея.

Как сообщает Report, в поздравительном письме главы государства говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат.

Мне особенно приятно от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю знаменательного юбилея – 70-летия со дня Вашего рождения.

Ваш жизненный путь – пример преданного и достойного служения Родине и народу. Вы являетесь великой личностью, выдающимся государственным деятелем современности, самоотверженно трудящимся на благо братской Турции, ее сегодняшнего развития, во имя того, чтобы она занимала достойное место на международной арене. Уверенно и решительно выполняя возложенную на Вас ответственную историческую миссию, Вы благодаря дальновидной и целенаправленной политике вывели свою страну в число самых ведущих и могущественных государств мира. Значительные достижения и успехи Турции за последние двадцать лет связаны именно с Вашим именем.

Сегодня под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика вступает во второе столетие своего развития. Желаем, чтобы на этом пути братская страна достигла всех поставленных целей и задач, добилась новых успехов и побед.

Дорогой Брат,

Вы - истинный друг и для азербайджанского народа. Ваша сердечная привязанность к Азербайджану нашла выражение в постоянной поддержке территориальной целостности нашей страны, укреплении азербайджано-турецкого братства, неоценимых заслугах во имя нерушимости нашего союзничества. Наш народ с чувством особой признательности помнит решительную и однозначную позицию, которую Вы всегда демонстрируете в связи с правым делом Азербайджана, Вашу непоколебимую поддержку.

Тот факт, что я, оставаясь верным традиции, свой первый официальный визит после выборов совершил по Вашему приглашению именно в братскую Турцию является наглядным показателем нашего единства и союзничества. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за это приглашение, высокое внимание и гостеприимство, проявленные в ходе визита мне и делегации. Я высоко оцениваю нашу встречу с Вами, прошедшую в обстановке искренности и взаимопонимания, проведенный нами обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества.

Уверен, что наши не имеющие аналогов в мире отношения, черпающие силы в общей истории, богатых национально-нравственных ценностях, братстве и единстве двух народов, нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с принципом "Одна нация, два государства".

Еще раз сердечно поздравляю Вас с этим радостным днем Вашей жизни, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, постоянных новых успехов и достижений в ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского турецкого народа".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev congratulates Recep Tayyip Erdogan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidentini 70 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

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