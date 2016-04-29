Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Мальты

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Мальты Джорджа Веллу.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев высоко оценил участие президента Республики Мальта Марии-Луизы Колейро Преки в состоявшемся недавно в Баку VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

Отметив, что в ходе визита президента Мальты были обсуждены вопросы развития сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, инвестиционной и других сферах, а также связи между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства подчеркнул, что Мальта является активным участником процесса сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. С удовлетворением вспомнив также прошлогодний визит в Азербайджан премьер-министра Республики Мальта Джозефа Муската, президент Ильхам Алиев оценил нынешний визит в Баку министра иностранных дел Мальты как показатель динамичного развития нашего сотрудничества. Отметив, что между Азербайджаном и Мальтой существуют активные партнерские связи, глава государства подчеркнул важность их расширения, выразил надежду на то, что визит министра иностранных дел Мальты Джорджа Веллы в нашу страну внесет свой вклад в укрепление формата сотрудничества.

Министр иностранных дел Джордж Велла передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Республики Мальта Марии-Луизы Колейро Преки и премьер-министра Джозефа Муската. Он сказал, что президент его страны удовлетворена визитом в Баку и проведенными встречами. Отметив, что Мальта заинтересована в дальнейшем расширении связей с Азербайджаном, Джордж Велла сказал, что имеется хороший потенциал для укрепления двусторонних связей не только в энергетической сфере, но и в ряде других областей, которые могут быть взаимовыгодны для обеих стран, подчеркнул важность изучения возможностей в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Республики Мальта Марии-Луизы Колейро Преки и премьер-министра Джозефа Муската и просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Республики Мальта.