​Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Черногории

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнув, что развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Черногорией вызывают одобрение, сказал, что между странами установлены хорошие дружеские отношения. Президент Ильхам Алиев отметил, что визит в Азербайджан делегации во главе с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем создал хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества. Отметив значение частых визитов высокого уровня в расширении связей между двумя странами, глава государства выразил надежду на то, что эти связи будут продолжены во всех направлениях, в том числе в сфере политики и экономики. Президент Ильхам Алиев сказал, что развитие двустороннего сотрудничества в области инвестирования, энергетической безопасности, бизнеса и др. также представляет важное значение.

Премьер-министр Мило Джуканович оценил значение, которое президент Ильхам Алиев придает связям с Черногорией, как выражение большого дружеского отношения к его стране. Выразив удовлетворение уровнем двусторонних отношений, премьер-министр Мило Джуканович подчеркнул значение успешного развития сотрудничества в последние годы.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам развития связей в области энергетики, сотрудничества в рамках проекта Южного газового коридора, транспорта, инфраструктуры, туризма и других сферах между двумя странами.