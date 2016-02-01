Президент Азербайджана посетил в Абу-Даби комплекс мечети шейха Зайда

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, посетил в Абу-Даби комплекс мечети шейха Зайда.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что мечеть сооружена по инициативе основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бен Султана Аль-Нахайяна. Его могила тоже находится здесь.

Президент Ильхам Алиев посетил могилу шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна.

Мечеть Зайда считается крупнейшей мечетью страны. Сообщается, что число ее посетителей на пятничных и праздничных намазах достигает 40 тысяч человек. Одним из уникальных элементов мечети является ковер главной молельной комнаты, который считается самым большим ковром в мире. Вес ковра, общая площадь которого составляет 5627 квадратных метров, - 35 тонн. В библиотеке комплекса мечети хранятся ряд классических изданий, относящихся к исламской религии, монеты, возраст которых превышает 200 лет, образцы каллиграфии.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге мечети.