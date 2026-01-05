Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки
- 05 января, 2026
- 21:21
Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки. Достаточно только одного факта, чтобы понять, почему наши отношения с администрациями Обамы-Байдена и Байдена-Блинкена были не на желаемом уровне.
Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"Отношения с администрацией Обамы-Байдена были довольно отстраненными, а администрация Байдена-Блинкена фактически ввергла наши отношения в кризис", - подчеркнул глава государства.
