    Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:21
    Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки. Достаточно только одного факта, чтобы понять, почему наши отношения с администрациями Обамы-Байдена и Байдена-Блинкена были не на желаемом уровне.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "Отношения с администрацией Обамы-Байдена были довольно отстраненными, а администрация Байдена-Блинкена фактически ввергла наши отношения в кризис", - подчеркнул глава государства.

