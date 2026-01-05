Azərbaycan Prezidenti: Co Bayden 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində çox böyük fəallıq göstərib
Xarici siyasət
- 05 yanvar, 2026
- 21:17
Co Bayden 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində çox böyük fəallıq göstərib. Təkcə bu fakt kifayətdir ki, hər kəs anlasın, nə üçün bizim, həm Obama-Bayden, həm Bayden-Blinken administrasiyası ilə münasibətlərimiz istənilən səviyyədə deyildi.
"Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.
"Obama-Bayden administrasiyası ilə əlaqələr kifayət qədər məsafəli idi, Bayden-Blinken administrasiyası isə bizim əlaqələrimizi faktiki olaraq böhrana salmışdı", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.
Son xəbərlər
21:42
Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olubRegion
21:39
Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
21:33
Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdurXarici siyasət
21:29
Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudurRegion
21:27
İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə AzərbaycandırXarici siyasət
21:25
Prezident: Böyük əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri də Çinlə strateji tərəfdaşlığımızdırXarici siyasət
21:25
Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəmXarici siyasət
21:25
Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilibDigər ölkələr
21:23