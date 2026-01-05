İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan Prezidenti: Co Bayden 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində çox böyük fəallıq göstərib

    Xarici siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:17
    Azərbaycan Prezidenti: Co Bayden 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində çox böyük fəallıq göstərib

    Co Bayden 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində çox böyük fəallıq göstərib. Təkcə bu fakt kifayətdir ki, hər kəs anlasın, nə üçün bizim, həm Obama-Bayden, həm Bayden-Blinken administrasiyası ilə münasibətlərimiz istənilən səviyyədə deyildi.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    "Obama-Bayden administrasiyası ilə əlaqələr kifayət qədər məsafəli idi, Bayden-Blinken administrasiyası isə bizim əlaqələrimizi faktiki olaraq böhrana salmışdı", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.

    İlham Əliyev 907-ci düzəliş müsahibə
    Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки
    President of Azerbaijan: Joe Biden was very active in adopting section 907

    Son xəbərlər

    21:42

    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    21:39

    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:33

    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Xarici siyasət
    21:29

    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    21:27

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    21:25

    Prezident: Böyük əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri də Çinlə strateji tərəfdaşlığımızdır

    Xarici siyasət
    21:25

    Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəm

    Xarici siyasət
    21:25

    Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilib

    Digər ölkələr
    21:23

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti