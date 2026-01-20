Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент: Азербайджан является важной частью Евразийского региона

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 19:57
    Президент: Азербайджан является важной частью Евразийского региона

    Азербайджан является важной частью Евразийского региона, что способствует транспортной связности.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    Глава государства отметил, что Азербайджан выстроил тесные союзнические отношения с братской Турцией.

    "Наши инвестиции в Турцию превышают 20 миллиардов долларов США. Мы также являемся одним из крупнейших инвесторов в Грузии. В рамках проекта TRIPP и инициативы по обеспечению связности, которую сейчас курируют США, будет создан новый транспортный коридор, протянувшийся из Азии через Каспий, Азербайджан, Армению, часть Азербайджана - Нахчыван, Турцию и далее в Европу, в дополнение к уже существующим маршрутам через Грузию", - подчеркнул он.

    По словам президента, расширение числа транспортных маршрутов выгодно как потребителям и поставщикам, так и транзитным странам.

    "Поэтому мы, как государство, всегда концентрируемся на нашей региональной повестке. И если мы не можем достичь желаемого в регионе, то не можем претендовать и на какие-либо глобальные амбиции. Однако сегодня, особенно на фоне параллельных процессов армяно-азербайджанского и турецко-армянского сближения, которые развиваются параллельно и, безусловно, завершатся одновременно установлением дипломатических отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией, мы меняем обширное географическое пространство - часть Евразии, которая имеет ключевое значение для транспортной связности, энергетической безопасности, мира и стабильности и служит примером того, как затяжные войны и конфликты могут трансформироваться в партнёрство и сотрудничество", - сказал Ильхам Алиев.

