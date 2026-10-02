Президент: Азербайджан является стратегическим партнером двух супердержав

У Азербайджана имеются декларации и договоры о стратегическом партнерстве со многими странами-членами Европейского Союза.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Глава государства подчеркнул, что у Азербайджана есть такой формат с десятью странами-членами.

"Могу сказать, что за последнее время произошли два исторических события: мы установили отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. С Китаем была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, с Соединенными Штатами Америки - Стратегическая хартия. Это две супердержавы мира, третьей нет. И это правда, что между этими странами, естественно, обсуждаются вопросы и есть определенная конкуренция. Определение правил этими странами на основе единого понимания может стать важнейшим фактором для всего мира. И вот с этими двумя супердержавами Азербайджан является стратегическим партнером", - отметил он.

Президент подчеркнул, что население и территория Азербайджана не столь велики.

"Что это? Это - доверие к нам, отношение к нам, вера в наше слово. В мире уже нет никого, кто бы не знал, что наше слово имеет такую же ценность, как и наша подпись. Все сказанное мы выполняем. Мы никогда не играли в двойные игры. Мы никогда не проявляли двуличия, лицемерия по отношению к какой-либо стране. Хотя с подобным отношением мы сталкивались неоднократно и продолжаем сталкиваться и сегодня. Однако мы никогда не сможем стать такими, как они. Мы - люди, уважающие себя, мы живем с достоинством и достойно проводим свою политику. На нашем примере каждый может убедиться, что это возможно", - добавил президент.