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    Президент: Азербайджан является стратегическим партнером двух супердержав

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 18:20
    Президент: Азербайджан является стратегическим партнером двух супердержав

    У Азербайджана имеются декларации и договоры о стратегическом партнерстве со многими странами-членами Европейского Союза.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Глава государства подчеркнул, что у Азербайджана есть такой формат с десятью странами-членами.

    "Могу сказать, что за последнее время произошли два исторических события: мы установили отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. С Китаем была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, с Соединенными Штатами Америки - Стратегическая хартия. Это две супердержавы мира, третьей нет. И это правда, что между этими странами, естественно, обсуждаются вопросы и есть определенная конкуренция. Определение правил этими странами на основе единого понимания может стать важнейшим фактором для всего мира. И вот с этими двумя супердержавами Азербайджан является стратегическим партнером", - отметил он.

    Президент подчеркнул, что население и территория Азербайджана не столь велики.

    "Что это? Это - доверие к нам, отношение к нам, вера в наше слово. В мире уже нет никого, кто бы не знал, что наше слово имеет такую же ценность, как и наша подпись. Все сказанное мы выполняем. Мы никогда не играли в двойные игры. Мы никогда не проявляли двуличия, лицемерия по отношению к какой-либо стране. Хотя с подобным отношением мы сталкивались неоднократно и продолжаем сталкиваться и сегодня. Однако мы никогда не сможем стать такими, как они. Мы - люди, уважающие себя, мы живем с достоинством и достойно проводим свою политику. На нашем примере каждый может убедиться, что это возможно", - добавил президент.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан
    Prezident: Azərbaycan dünyanın iki supergücü ilə strateji tərəfdaşdır
    President: Azerbaijan is a strategic partner to two superpowers
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