Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр

"Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр".

"Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Мы обсудили также вопросы сотрудничества в транспортном секторе. Считаю, что для деловых кругов и сотрудничества между нашими странами, расположенными далеко друг от друга, очень важно наличие этих устойчивых транспортных путей. Мы в Азербайджане работали над этим долгие годы и создали диверсифицированную цепочку транспортной сети. Я бы назвал это новой транспортной картой региона, на Кавказе, а также вдоль Каспийского моря и в Азии. Используя преимущества географического положения, мы создали современную инфраструктуру – морской порт, железнодорожное сообщение, несколько международных аэропортов, автомобильные дороги. Мы расположены на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. Могу также сказать вам, что Азербайджан переправляет грузы с севера на запад. Мы вкладывали инвестиции в инфраструктуру. Однако понятно, что без хороших деловых отношений с соседними странами ни одна страна, особенно такая, как Азербайджан, которая не имеет выхода к открытому морю, не сможет превратиться в транзитную страну. Но, несмотря на то, что Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр. Роль Азербайджана непременно будет возрастать, потому что недавно мы получили от наших соседей много новых предложений по использованию нашей транспортной инфраструктуры. Конечно, как я уже сказал, это будет очень важно для сотрудничества бизнес-кругов Литвы и Азербайджана и поиска лучших путей коммуникации", - сказал Ильхам Алиев.