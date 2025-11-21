Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Президент: Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 11:15
    Президент: Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института

    Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института. Это проявляется в сфере не только экономического, но и культурного, социального и гуманитарного сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

    "Почти за год, минувший с момента принятия Азербайджана в D-8, по инициативе нашей страны в городе Баку была организована первая встреча НПО стран D-8, в рамках Недели D-8 состоялся "Диалог высокого уровня D-8 по климату и урбанизации". Азербайджан продолжит вносить вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в рамках этого института", – подчеркнул глава государства.

    Prezident: Azərbaycan D-8 ailəsinin üzvü olduğu gündən təsisatın inkişafı ilə bağlı səylər göstərir
    President: Since its membership to the D-8 family, Azerbaijan puts efforts for its institutional development

