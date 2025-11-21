Президент: Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института

Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института. Это проявляется в сфере не только экономического, но и культурного, социального и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

"Почти за год, минувший с момента принятия Азербайджана в D-8, по инициативе нашей страны в городе Баку была организована первая встреча НПО стран D-8, в рамках Недели D-8 состоялся "Диалог высокого уровня D-8 по климату и урбанизации". Азербайджан продолжит вносить вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в рамках этого института", – подчеркнул глава государства.