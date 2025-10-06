Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент: Азербайджан продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 17:16
    Президент: Азербайджан продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра

    Азербайджан и дальше будет оказывать поддержку Турецкой Республике Северного Кипра.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром 6 октября в Габале.

    В ходе беседы была отмечена важность присоединения Турецкой Республики Северного Кипра к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.

    İlham Əliyev: Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə dəstəyi bundan sonra da davam etdirəcək

