Президент: Азербайджан продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 17:16
Азербайджан и дальше будет оказывать поддержку Турецкой Республике Северного Кипра.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром 6 октября в Габале.
В ходе беседы была отмечена важность присоединения Турецкой Республики Северного Кипра к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.
