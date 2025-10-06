Президент: Азербайджан продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра

Азербайджан и дальше будет оказывать поддержку Турецкой Республике Северного Кипра.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром 6 октября в Габале.

В ходе беседы была отмечена важность присоединения Турецкой Республики Северного Кипра к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.