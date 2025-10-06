İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev: Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə dəstəyi bundan sonra da davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 17:11
    İlham Əliyev: Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə dəstəyi bundan sonra da davam etdirəcək

    Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə dəstəyin bundan sonra da davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar ilə görüşündə danışıb.

    Söhbət zamanı Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi qismində qatılmasının önəmi qeyd edilib.

    Президент: Азербайджан продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра

