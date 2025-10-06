İlham Əliyev: Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə dəstəyi bundan sonra da davam etdirəcək
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 17:11
Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə dəstəyin bundan sonra da davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar ilə görüşündə danışıb.
Söhbət zamanı Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi qismində qatılmasının önəmi qeyd edilib.
