Президент: Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира на Южном Кавказе

Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе своего расположения – на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом, в частности, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

Глава государства подчеркнул, что с первого дня обретения независимости Азербайджанская Республика всегда поддерживала укрепление международного сотрудничества во всех сферах.

"Одной из основных наших целей является создание нового формата сотрудничества в регионе, основанного на взаимном доверии, безопасности и прагматизме. Считаем, что целенаправленная деятельность в этом направлении придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства между соседними странами в будущем", - подчеркивается в обращении.