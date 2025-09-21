Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президент: Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2025
    • 19:41
    Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе своего расположения – на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом, в частности, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

    Глава государства подчеркнул, что с первого дня обретения независимости Азербайджанская Республика всегда поддерживала укрепление международного сотрудничества во всех сферах.

    "Одной из основных наших целей является создание нового формата сотрудничества в регионе, основанного на взаимном доверии, безопасности и прагматизме. Считаем, что целенаправленная деятельность в этом направлении придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства между соседними странами в будущем", - подчеркивается в обращении.

    Лента новостей