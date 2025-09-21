Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2025
    • 17:34
    Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции на тему "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и техногенных катастроф глобального характера во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    President Ilham Aliyev addresses participants of international conference

    Лента новостей