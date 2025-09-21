Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции на тему "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и техногенных катастроф глобального характера во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.