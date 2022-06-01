Президент: Азербайджан - надежная страна, которая соблюдает свои обязательства

Плодотворное сотрудничество Азербайджана и Европейской комиссии сыграло важную роль в реализации Южного газового коридора (ЮГК) и сыграет важную роль в реализации наших будущих планов.

Плодотворное сотрудничество Азербайджана и Европейской комиссии сыграло важную роль в реализации Южного газового коридора (ЮГК) и сыграет важную роль в реализации наших будущих планов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

"Мы находимся в постоянном контакте с Еврокомиссией по этому вопросу. В результате обсуждений в начале февраля в Баку между комиссаром ЕС по энергетике и министром энергетики Азербайджана был создан Энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС. Он включается в себя такие темы как нефть, газ, а также электричество, ВИЭ и энергоэффективность. Это обширный спектр вопросов и их обсуждение позволит нам выстроить наши будущие планы", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Азербайджан - надежная страна, которая соблюдает свои обязательства: "С 1994 года , когда был подписан первый PSA контракт по разделу и добыче и до сегодняшнего дня ни одного слова не было изменено в контракте. И это демонстрация нашей позиции. Мы уважаем и соблюдаем наши обязательства , и хотим, чтобы наши партнеры соблюдали свои обязательства".

Также глава государства отметил политическую и экономическую стабильность в Азербайджане: "Также строительство новой инфраструктуры, большой потенциал, опыт – все эти факторы играют свою важную роль в привлечении важных энергетических компаний инвестировать в ВИЭ".