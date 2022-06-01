О нас

Президент: Азербайджан - надежная страна, которая соблюдает свои обязательства

Президент: Азербайджан - надежная страна, которая соблюдает свои обязательства Плодотворное сотрудничество Азербайджана и Европейской комиссии сыграло важную роль в реализации Южного газового коридора (ЮГК) и сыграет важную роль в реализации наших будущих планов.
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 11:48
Президент: Азербайджан - надежная страна, которая соблюдает свои обязательства

Плодотворное сотрудничество Азербайджана и Европейской комиссии сыграло важную роль в реализации Южного газового коридора (ЮГК) и сыграет важную роль в реализации наших будущих планов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

"Мы находимся в постоянном контакте с Еврокомиссией по этому вопросу. В результате обсуждений в начале февраля в Баку между комиссаром ЕС по энергетике и министром энергетики Азербайджана был создан Энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС. Он включается в себя такие темы как нефть, газ, а также электричество, ВИЭ и энергоэффективность. Это обширный спектр вопросов и их обсуждение позволит нам выстроить наши будущие планы", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Азербайджан - надежная страна, которая соблюдает свои обязательства: "С 1994 года , когда был подписан первый PSA контракт по разделу и добыче и до сегодняшнего дня ни одного слова не было изменено в контракте. И это демонстрация нашей позиции. Мы уважаем и соблюдаем наши обязательства , и хотим, чтобы наши партнеры соблюдали свои обязательства".

Также глава государства отметил политическую и экономическую стабильность в Азербайджане: "Также строительство новой инфраструктуры, большой потенциал, опыт – все эти факторы играют свою важную роль в привлечении важных энергетических компаний инвестировать в ВИЭ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan bütün öhdəliklərini yerinə yetirən etibarlı ölkədir”
Версия на английском языке President: Azerbaijan - reliable country which respects its obligations

Экслюзивные новости

Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
30 мая 2022 г. 12:00
Безмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
ФотоБезмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
28 мая 2022 г. 10:55
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
27 мая 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi