Президент: Азербайджан играет важную роль для энергобезопасности ряда стран

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ряда стран.

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ряда стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

Ежегодно проводимая Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия" сыграла важную роль, привлекла внимание глобальных энергетических игроков к Азербайджану, отметил глава государства.

"Важным событием стал запуск первого нефтепровода из Азербайджана в Грузию в Супсу. Это позволило нам начать экспорт нефти в ряд стран. В то же время мы совместно с партнерами стали разрабатывать газовые месторождения, прежде всего, Шах Дениз, и в 2007 году был запущен газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и тогда впервые азербайджанский газ стал экспортироваться на региональные рынки - турецкий и грузинский...

После этому мы смогли построить и запустить основной нефтепровод - Баку-Тбилиси-Джейхан, который позволил соединить Каспийское и Средиземное моря и вывести на мировые рынки нефть посредством нового маршрута и нового источника.

С тех пор Баку-Тбилиси-Джейхан и другая энергетическая инфраструктура Азербайджана работают без каких-либо сбоев. Конечно, это демонстрирует нашу предсказуемость и надежность, и то, что мы можем осуществлять такие масштабные инфраструктурные проекты, сложные с технической и финансовой точек зрения", - заявил глава государства.