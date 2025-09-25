Президент: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне. Мы оказываем помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, конфликтов и кризисов в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В рамках ответных мер на пандемию COVID-19 Азербайджан пожертвовал и профинансировал закупку защитного оборудования, медицинских приборов, вакцин для более чем 80 стран", - подчеркнул глава государства.