İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:20
    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur
    İlham Əliyev

    Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur. Biz təbii fəlakətlərdən, münaqişələrdən və səhiyyə sahəsində böhranlardan zərər çəkən ölkələrə yardım göstəririk.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    "Azərbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı cavab tədbirləri istiqamətində 80-dən çox ölkəyə qoruyucu avadanlıqlar, tibbi cihazlar və vaksinlər ianə edib və maliyyələşdirib", - dövlət başçısı vurğulayıb.

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Президент: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan is proud of its global humanitarian assistance efforts

    Son xəbərlər

    21:52

    Azərbaycan və Tacikistan mədəni əlaqələri möhkəmləndirir

    Mədəniyyət siyasəti
    21:38

    Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaq

    Digər ölkələr
    21:38

    Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçib

    Fərdi
    21:33
    Foto

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:24

    Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

    Xarici siyasət
    21:21

    İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq

    Daxili siyasət
    21:20

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur

    Xarici siyasət
    21:19
    Foto

    Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    21:17

    Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti