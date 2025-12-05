Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент: Армения периодически уничтожала культурное наследие западных азербайджанцев

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:25
    Президент: Армения периодически уничтожала культурное наследие западных азербайджанцев

    Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам III Международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру".

    В обращении главы государства говорится, что крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе:

    "Сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начала процесса по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН. Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества".

    Prezident: Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların mədəni irsini zaman-zaman məhv etmişdir
    President: Time and time again, Armenia destroyed the rich material and intangible cultural heritage of the Azerbaijanis who lived in Western Azerbaijan
