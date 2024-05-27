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Президент Албании направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Албании направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву Президент Албании Байрам Бегай направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 15:45
Президент Албании направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Албании Байрам Бегай направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Позвольте передать Вам и дружественному азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

С особым удовлетворением хочу отметить большие достижения Албании и Азербайджана в развитии дружбы и сотрудничества. Мы очень заинтересованы в укреплении дружественных отношений и двустороннего сотрудничества. Подчеркиваю важность вывода наших связей на новый уровень в интересах обеих стран.

Пользуясь случаем, выражаю Вам сердечную благодарность за гостеприимство, оказанное мне во время моего визита в Азербайджан в марте этого года.

Желаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу постоянных успехов, развития, процветания и счастья".

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Версия на английском языке President of Albania congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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