Президент Албании направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Албании Байрам Бегай направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Позвольте передать Вам и дружественному азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.
С особым удовлетворением хочу отметить большие достижения Албании и Азербайджана в развитии дружбы и сотрудничества. Мы очень заинтересованы в укреплении дружественных отношений и двустороннего сотрудничества. Подчеркиваю важность вывода наших связей на новый уровень в интересах обеих стран.
Пользуясь случаем, выражаю Вам сердечную благодарность за гостеприимство, оказанное мне во время моего визита в Азербайджан в марте этого года.
Желаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу постоянных успехов, развития, процветания и счастья".