    Президент: Активное взаимодействие между Баку и Астаной имеет серьезное геополитическое значение

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 13:21
    Активное взаимодействие между Баку и Астаной имеет серьезное геополитическое значение.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    "Сегодня активное взаимодействие между нашими странами имеет также очень серьезное геополитическое значение. Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные со связанностью в широком регионе Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств с тем, чтобы насытить взаимодействие конкретными результатами", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев заявление для прессы Астана
    Azərbaycan Prezidenti: Bakı və Astananın aktiv qarşılıqlı fəaliyyəti ciddi geosiyasi əhəmiyyət daşıyır
    President Ilham Aliyev: Active cooperation between Baku and Astana holds significant geopolitical importance

