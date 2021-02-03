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Презентован совместный проект ЕС и Минюста Азербайджана

Презентован совместный проект ЕС и Минюста Азербайджана Замминистра юстиции довел до внимания положительные стороны альтернативного решения споров
Внешняя политика
3 февраля 2021 г. 12:09
Презентован совместный проект ЕС и Минюста Азербайджана
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Состоялась презентация проекта "Альтернативное разрешение споров и дополнительная поддержка развития специализированных судов в Азербайджане".

Как сообщает Report, открывая мероприятие вступительным словом, заместитель министра юстиции Азер Джафаров отметил, что это 13-й совместный проект с Европейским Союзом.

Проинформировав о проекте, заместитель министра довел до внимания положительные стороны альтернативного решения споров.

Глава Представительства ЕС в Азербайджанской Республике, посол Кестутис Янкаускас отметил, что осуществление проектов будет способствовать дальнейшему расширению связей между Евросоюзом и Азербайджаном, а также реформам в судебно-правовой системе Азербайджана.

Отметим, что основной целью проекта является улучшение доступа населения и предпринимателей к правосудию за счет повышения качества услуг в системе правосудия.

Для достижения этой цели предусматривается улучшение деятельности специализированных судов за счет повышения их институционального и правового потенциала, а также стимулирования альтернативных механизмов разрешения споров, в том числе арбитража и медиации.

Проект, состоящий из четырех основных компонентов и около 40 подкомпонентов, реализуется в целях исполнения указа президента Азербайджанской Республики об углублении реформ в судебно-правовой системе от 3 апреля 2019 года и закона Азербайджанской Республики "О медиации".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa İttifaqı və Ədliyyə Nazirliyinin birgə layihəsinin təqdimatı keçirilib

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