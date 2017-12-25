Пресс-служба Кремля: Президент Азербайджана примет участие на неформальной встрече глав государств СНГ

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 26 декабря в Москве состоится неформальная встреча лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, во встрече примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщалось ранее, встреча состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

В ходе нее планируется подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.