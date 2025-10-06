Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 13:36
    Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

    Виктор Орбан Габала Саммит ОТГ
    Viktor Orban TDT-nin Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Qəbələdə səfərdədir
    Hungarian PM Orban arrives in Azerbaijan for OTS summit

