Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 13:36
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
