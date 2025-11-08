Премьер Пакистана: Возвращение жителей в Карабах вдохновляет

Возвращение бывших вынужденных переселенцев в их родные земли в Карабахе вызывает глубокое вдохновение и восхищение.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

"Видеть, как бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома в Карабахе, - это поистине вдохновляющее зрелище. Темпы восстановления в Шуше, Ханкенди, Лачыне и по всему Карабаху - просто феноменальны", - отметил глава правительства Пакистана.

Шариф подчеркнул, что возрождение региона отражает личную приверженность президента Ильхама Алиева делу процветания азербайджанского народа.

"Мы с надеждой и верой смотрим в будущее. Господин президент, это - великая демонстрация вашей преданности благополучию и развитию народа Азербайджана. Сегодня на свободных землях Карабаха вновь цветет прекрасный харыбюльбюль - символ надежды и жизни", - подчеркнул он.