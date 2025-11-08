Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Премьер Пакистана: Возвращение жителей в Карабах вдохновляет

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:26
    Премьер Пакистана: Возвращение жителей в Карабах вдохновляет

    Возвращение бывших вынужденных переселенцев в их родные земли в Карабахе вызывает глубокое вдохновение и восхищение.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    "Видеть, как бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома в Карабахе, - это поистине вдохновляющее зрелище. Темпы восстановления в Шуше, Ханкенди, Лачыне и по всему Карабаху - просто феноменальны", - отметил глава правительства Пакистана.

    Шариф подчеркнул, что возрождение региона отражает личную приверженность президента Ильхама Алиева делу процветания азербайджанского народа.

    "Мы с надеждой и верой смотрим в будущее. Господин президент, это - великая демонстрация вашей преданности благополучию и развитию народа Азербайджана. Сегодня на свободных землях Карабаха вновь цветет прекрасный харыбюльбюль - символ надежды и жизни", - подчеркнул он.

    Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф Военный парад Путь к Победе
    Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırır
    Pakistani PM: Seeing displaced people return to Karabakh is truly inspiring

