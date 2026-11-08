Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Премьер Пакистана считает 8 Ноября историческим свидетельством мужества азербайджанского народа

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 10:39
    Премьер Пакистана считает 8 Ноября историческим свидетельством мужества азербайджанского народа

    8 Ноября стало историческим свидетельством мужества, решимости и самоотверженности азербайджанского народа, которому удалось восстановить территориальную целостность страны после почти трех десятилетий.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в социальной сети X.

    "В шестую годовщину Дня Победы выражаю самые теплые поздравления моему дорогому брату, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также храброму и братскому народу Азербайджана. Пакистан гордился тем, что стоял рядом с Азербайджаном в тот период, и всегда будет поддерживать его. Парад в честь Дня Победы, состоявшийся в прошлом году в Баку, в котором я имел честь принять участие вместе с президентом Ильхамом Алиевым, наглядно продемонстрировал нерушимые узы дружбы между нашими народами", - отметил он

    Премьер также пожелал Азербайджану дальнейшего развития и новых успехов, а Южному Кавказу - двигаться к прочному миру и общему процветанию.

    Шахбаз Шариф Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы Путь к Победе 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Pakistanın Baş naziri 8 Noyabrı Azərbaycan xalqının cəsarətinin tarixi sübutu hesab edir
    Shehbaz Sharif: November 8 stands as historic testament to courage of Azerbaijani nation
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