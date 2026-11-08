Pakistanın Baş naziri 8 Noyabrı Azərbaycan xalqının cəsarətinin tarixi sübutu hesab edir
- 08 noyabr, 2026
- 10:55
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8 Noyabr demək olar ki, üç onillikdən sonra ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə nail olmuş Azərbaycan xalqının cəsarətinin, qətiyyətinin və fədakarlığının tarixi sübutu olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Zəfər Gününün altıncı ildönümündə əziz qardaşım, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, eləcə də cəsur və qardaş Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Pakistan o dövrdə Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyurdu və onu hər zaman dəstəkləyəcək. Ötən il Bakıda keçirilən və Prezident İlham Əliyevlə birlikdə iştirak etmək şərəfinə nail olduğum Zəfər Günü paradı xalqlarımız arasındakı sarsılmaz dostluq tellərini əyani şəkildə nümayiş etdirib", - o qeyd edib
Baş nazir həmçinin Azərbaycana gələcək inkişaf və yeni uğurlar, Cənubi Qafqaza isə möhkəm sülh və ümumi rifaha doğru irəliləməyi arzulayıb.
On the sixth anniversary of Victory Day, I extend my warmest felicitations to my dear brother, President @presidentaz Ilham Aliyev, and to the brave and brotherly people of Azerbaijan. November 8 stands as a historic testament to the courage, resolve and sacrifice of the Azerbaijani nation, which restored its territorial integrity after nearly three decades. We pay heartfelt tribute to the martyrs whose sacrifices made this triumph possible. Pakistan was proud to stand with Azerbaijan then, and we stand with Azerbaijan always. Last year's Victory Day Parade in Baku, where I had the honour of joining President Aliyev, captured the unbreakable bond between our nations. May Azerbaijan continue to rise from strength to strength, and may the South Caucasus move toward lasting peace and shared prosperity. Zəfər Günün mübarək! 🇵🇰🤝🇦🇿— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 8, 2026