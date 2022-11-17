Премьер-министр России прибыл в Азербайджан

Председатель правительства России Михаил Мишустин 17 ноября прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель правительства России Михаил Мишустин 17 ноября прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя выстроился почетный караул.

Председателя правительства России встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица.